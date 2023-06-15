Sosyal medya üzerinden yayınlanan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi.

Plaja giden Daniela Henao, yanına yaklaşan bir köpekle oynamaya başladı.

ile keyifli vakit geçiren fenomen, bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Plajdaki bir köpekle oynarken, bikinisini kaptıran ünlü zor anlar yaşadı.

Köpekle dakikalarca boğuştu

Köpek, Henao'nun bikini üstünü aldı. Utanç içinde kalan sosyal medya fenomeni, resmen köpekle boğuştu.

Daniela üstünü tutmaya çalışırken, köpek ise uzun süre direndi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Henao'nun TikTok'da paylaştığı takipçilerini defalarca kez izlendi.