Bikinisini köpeğe kaptıran fenomen zor anları yaşadı! Açılan göğsünü eliyle kapattı, dakikalarca uğraştı! Sosyal medya fenomeni Daniela Henao, sahilde köpekle oynarken neye uğradığını şaşırdı. Bikinisini köpeğe kaptıran fenomenin zor anları, çekilen videoya yansıdı.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi.

Plaja giden Daniela Henao, yanına yaklaşan bir köpekle oynamaya başladı.

Köpek ile keyifli vakit geçiren fenomen, bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Plajdaki bir köpekle oynarken, bikinisini kaptıran ünlü fenomen zor anlar yaşadı.

Köpekle dakikalarca boğuştu

Köpek, Henao'nun bikini üstünü aldı. Utanç içinde kalan sosyal medya fenomeni, resmen köpekle boğuştu.

Daniela üstünü tutmaya çalışırken, köpek ise uzun süre direndi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Henao'nun TikTok'da paylaştığı video takipçilerini defalarca kez izlendi.