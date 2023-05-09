Bikinisinin sırtını açan Burcu Esmersoy'dan fizik şov! Görenin nevri döndü: "Yapıyorsun bu sporu" Güzelliği ile herkesin gönlünde taht kuran Burcu Esmersoy, sezonu açtı. Fiziğiyle herkesin başını döndüren Esmersoy'un bikinili pozları, görenin de aklını başından aldı.

2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burcu Esmersoy, Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.

New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi alan Burcu'nun hayatı güzellik yarışmasıyla değişti.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.

Bu sayede hayatı değişen Burcu Esmersoy, yoluna spor spikeri olarak devam etme kararı aldı ve uzun süre kanallarda boy gösterdi.

Türkiye'nin önde gelen kanallarında yayın yapan Esmersoy, şimdilerde ise rotasını sosyal medyaya çevirdi.

Sosyal medya ve Youtube üzerinden hayranlarıyla görüşen Esmersoy, son pozu ile de beğeni rekoru kırdı.

Yaz sezonunu açan ve kusursuz fiziğini sergileyen Burcu Esmersoy'a sosyal medyadan yorum yağdı.

Burcu nefes kesti

Burcu Esmersoy, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Teknede sere serpe uzanan güzel, bikinisiyle poz verdi sosyal medyayı salladı.

Bir markayla işbirliği amaçlı fotoğraf paylaşan Esmersoy'a kısa sürede binlerde yorum ve beğeni geldi.

Yaza merhaba pozu olarak algılanan paylaşıma Esmersoy, 'Varan 1 için teşekkürlerimi borç bilirim' notunu düştü.

Ünlü makyaj artisti Hidayet Korkmaz'ın Esmersoy'un fotoğrafına yazdığı 'Böyle bir güzelliği yarattığı için biz de Yüce Yaradan’a teşekkürü borç biliriz' cevabı çok beğenildi.

Ünlü isme takipçileri, 'Artık iphone ekran fotonu bununla değiştirme zamanın geldi', 'Bu kadar güzelde olunmaz ki', 'Ve Tanrı kadını yarattı' gibi yorumlarda bulundular.