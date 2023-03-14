Bildiğin çapkın çıktı! Galatasaraylı Zaniolo'nun aşk sicili kabarık..."Hızlı ve tutkulu" Sarı kırmızılı takımın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo, performansı kadar tutkulu aşk hayatıyla da gündemde. Sevgili defteri kabarık olan Zaniolo'nun ayrılma hikayeleri de fiyasko...

Türkiye macerasına start veren İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, kısa sürede yıldızını parlattı. Galatasaray'ın yeni gözdesi olma yolunda ilerleyen Zaniolo, Türk magazininden de nasibini aldı. Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ve Burcu Özberk'in takipleşmesi aşk iddialarını da hemen beraberinde getirdi. Aşk hayatı demişken eski sevgilileri merak edilen yıldız futbolcunun sicili epey dolu çıktı. Çalkantılı aşk hayatıyla İtalyan basınında manşetlerden düşmeyen Nicolo Zaniolo'nun sevgilileri ve ayrılıkları gündem oldu. Zaniolo hızlı çıktı 23 yaşındaki genç futbolcu Zaniolo, hamile sevgilisi Sara Scaperrotta'yı 2 sene önce, ünlü manken Madalina Diana Ghenea için terk ettiği ortaya çıktı. Başarılı futbolcu, ünlü blogger Chiara Nasti'ye gönlünü kaptırınca Madalina Diana Ghenea da aynı kaderi paylaştı. Bir döneme damga vuran Nicolo Zaniolo - Chiara Nasti aşkı da nihayetinde sona erdi. Zaniolo'nun hızına takipçileri bile şaşırdı.