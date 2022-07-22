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    Bilet fiyatı şoke etmişti...Merve Boluğur'un ilk sahnesi olay oldu!

    Geçtiğimiz günler, Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan ve sesiyle olumsuz yorumlar alan Merve Boluğur, ilk kez sahneye çıktı.
    • 22.07.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 09:06
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    Bilet fiyatı şoke etmişti...Merve Boluğur'un ilk sahnesi olay oldu!

    Şu sıralar ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Oyuncu Merve Boluğur, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminde kalmayı başarıyor.

    Her yaptığıyla olay yaratan Merve Boluğur, oyunculuktan şarkıcılığa transfer olmuştu.

    Boluğur'un geçtiğimiz ay çıkardığı ilk single'ı 'şşşşşştttt' sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

    Merve Boluğur son olarak, ilk şarkısıyla Yıldız Tilbe'nin Alaçatı'daki sahnesine konuk olmuştu.

    Merve Boluğur'u bir köşede dinleyen Tilbe'nin surat fadesi ise magazin gündeminde olay yaratmıştı.

    Şimdilerde ikinci şarkısı için de çalışmalarını sürdüren Merve Boluğur, bugün ilk kez Nişantaşı'nda bir mekanda sahneye aldı.

    Bilet ücreti tartışılırken Boluğur, çıktığı sahnede birçok ünlünün şarkısını seslendirdi.

    İlk kez sahne alan Boluğur'un kişi başı 2 bin 500 TL olan bilet fiyatı ise tartışma konusu oldu.

    Merve Boluğur'un ilk sahnesinden kareler...

    Bilet fiyatı şoke etmişti...Merve Boluğur un ilk sahnesi olay oldu! #1

    Bilet fiyatı şoke etmişti...Merve Boluğur un ilk sahnesi olay oldu! #2

    Bilet fiyatı şoke etmişti...Merve Boluğur un ilk sahnesi olay oldu! #3

    Bilet fiyatı şoke etmişti...Merve Boluğur un ilk sahnesi olay oldu! #4

     


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