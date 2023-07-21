Billur Kalkavan'a büyük vefasızlık! Mezarının son hali hayranlarını üzdü Billur Kalkavan'ın mezarının son hali görenleri şoke etti. "Vefasızlık" olarak adlandırılan durum için Kalkavan'ın hayranları adım attı.

Akciğer kanserine yenik düşen Billur Kalkavan, hayatını kaybetti.

Ölümü ile herkesi üzen Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, aylar sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sevgilisinin ardından konuşan Bahadırlı, "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen onu çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var." dedi.

Bu sevgi herkesin yüreğini ısıtırken, Kalkavan'ın mezarı ise görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Mezarının son hali sosyal medyaya sızdı

Billur Kalkavan'ın defnedildiği gün çiçeklerle donatılmış olan mezarının son hali sosyal medyaya sızdı. Görüntülerde; mezarının son halinin bakımsız ve mezar taşının ise kırık olması yürekleri burktu.

Görüntülerden sonra Kalkavan'ın sevenleri mezar ziyaretinde bulunarak mezar yerini çiçeklerle donattı.