Binnur Kaya duyurdu: Kırmızı Oda'da yolun sonu! Doktor Hanım'dan duygusal veda...

TV8 ekranlarının milyonların beğenisini kazanan fenomen dizisi Kırmızı Oda, final yapıyor. Doktor Hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya da yaptığı paylaşımla diziye veda etti.

Ünlü psikitaytr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, yolun sonuna geldi.

Başrollerinde Binnur Kaya (Doktor Hanım), Tülin Özen (Doktor Piraye), Burak Sevinç (Doktor Deniz), ve Meriç Aral'ın (Doktor Ayşe) yer aldığı dizi, danışanların acı hikayelerine ve hayatın gerçeklerine ışık tutuyor.

Son olarak Delikanlı Sadi rolünü canlandıran Erkan Petekkaya ile tekrar anlaşan dizi, reytinglerde isteneni veremedi.

İkinci sezona büyük bir hevesle başlayan Kırmızı Oda, 18 Şubat akşamı ekrana gelecek olan 61. bölümüyle final yapacak.

DOKTOR HANIM'IN VEDASI

Kırmızı Oda'nın final haberini dizinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Kırmızı Oda'ya veda paylaşımı yapan Kaya, "Şifa niyetine çıktığımız yolculuğu 61. Bölümün sonunda bu cuma noktalıyoruz. Bu süre içinde sizlerle birlikte olmak; acılarımızı, anılarımızı paylaşmak harikaydı. Bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yeni yolculuklarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.