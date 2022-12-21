'Bir bu kalmıştı' Fenomen Mika Raun'un son pozları takipçilerini çıldırttı!

'Bir bu kalmıştı' Fenomen Mika Raun'un son pozları takipçilerini çıldırttı!

Estetikle başka birine dönüşen Mika Can Raun, çömelerek verdiği pozlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Açıklamalarının yanı sıra pozları ile de gündemde düşmeyen fenomen Mika Can Raun, yeni bir paylaşım yaptı.

Cinsiyet değiştirme, meme, burun ve göğüs estetiği olan Mika, pes dedirten pozlara imza attı.

Mika Can'ın takipçilerinin beğenisine sunduğu son karelerini gören, yorum yapmadan geçemedi.

Çömelerek poz verdi

2001 doğumlu fenomen, duvarın önünde çömelerek o anları kaydetti.

Mini şortla peş peşe poz veren Mika Raun, Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.

Binlerce beğeni alan Mika Can'a "İyice şaşırdın", "Bi bu kalmıştı", "Allah ıslah etsin", "Yeter artık" yorumları da geldi.

İşte o kareler...