Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
579.827
-0.30%
BTXN Coin
39.33
-0.22%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Bir bücür daha geliyor! 'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan anne oluyor...

    "Bücür Cadı Zeliş" olarak milyonların hafızasında yer alan oyuncu Merve Erdoğan'ın 3.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 10:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bir bücür daha geliyor! 'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan anne oluyor...

    21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran "Bücür Cadı" dizisinde "Zeliş" karakterine hayat veren Merve Erdoğan, şimdilerde 30 yaşında...

    Zeliş karakteri ile unutulmayan bir karakteri hayat geçiren Merve Erdoğan, uzun vakittir ekranlarda yer almıyor.

    2000’li yılların çocuk oyuncusu olan Erdoğan, Arka Sıradakiler ve  Sevdaluk isimli dizilerde de oynamıştı.

    Son olarak TRT1 dizisi Tövbeler Olsun'da rol alan Merve Erdoğan'dan müjdeli haber geldi.

    BÜCÜR CADI ANNE OLUYOR

    Güzel oyuncu 2020'de evlendiği rol arkadaşı Mert Carim ile mutlu bir evlilik sürerken, şimdi de anne olmaya hazırlanıyor.

    Sosyal medyada aktif olan Bücür Cadı’nın Zeliş’i Merve Erdoğan anılarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

    Merve Erdoğan'ın değişimi ise, görenlerin dudaklarını uçuklatıyor.

    İşte Bücür Cadı Zeliş'in son hali...

    Bir bücür daha geliyor! Bücür Cadı nın Zeliş i Merve Erdoğan anne oluyor... #1

    Bir bücür daha geliyor! Bücür Cadı nın Zeliş i Merve Erdoğan anne oluyor... #2

    Bir bücür daha geliyor! Bücür Cadı nın Zeliş i Merve Erdoğan anne oluyor... #3

    Bir bücür daha geliyor! Bücür Cadı nın Zeliş i Merve Erdoğan anne oluyor... #4

    Bir bücür daha geliyor! Bücür Cadı nın Zeliş i Merve Erdoğan anne oluyor... #5


    İlginizi Çekebilir

    2 milyon 597 bin 543 Ukraynalı ülkesini terk etti
    Gündem

    2 milyon 597 bin 543 Ukraynalı ülkesini terk etti

    14 yıllık yaşamına 2 göç sığdıran Kırım Türkü, Türkiye'ye geldi
    Gündem

    14 yıllık yaşamına 2 göç sığdıran Kırım Türkü, Türkiye'ye geldi

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!

    Görüş Bildir