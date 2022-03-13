Bir bücür daha geliyor! 'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan anne oluyor...

Bir bücür daha geliyor! 'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan anne oluyor...

"Bücür Cadı Zeliş" olarak milyonların hafızasında yer alan oyuncu Merve Erdoğan'ın 3.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran "Bücür Cadı" dizisinde "Zeliş" karakterine hayat veren Merve Erdoğan, şimdilerde 30 yaşında...

Zeliş karakteri ile unutulmayan bir karakteri hayat geçiren Merve Erdoğan, uzun vakittir ekranlarda yer almıyor.

2000’li yılların çocuk oyuncusu olan Erdoğan, Arka Sıradakiler ve Sevdaluk isimli dizilerde de oynamıştı.

Son olarak TRT1 dizisi Tövbeler Olsun'da rol alan Merve Erdoğan'dan müjdeli haber geldi.

BÜCÜR CADI ANNE OLUYOR

Güzel oyuncu 2020'de evlendiği rol arkadaşı Mert Carim ile mutlu bir evlilik sürerken, şimdi de anne olmaya hazırlanıyor.

Sosyal medyada aktif olan Bücür Cadı’nın Zeliş’i Merve Erdoğan anılarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Merve Erdoğan'ın değişimi ise, görenlerin dudaklarını uçuklatıyor.

İşte Bücür Cadı Zeliş'in son hali...