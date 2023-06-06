Bir de erkek versiyonu var! İrem Derici kardeşini paylaştı, görenin nutku tutuldu... İrem Derici'nin ekranlardan uzak olan erkek kardeşi Cemre Derici ile paylaşımını görenler, gözlerine inanamadı.

Şimdilerde aşk sarhoşu olan ünlü popçu İrem Derici, son paylaşımıyla şoke etti.

Özel hayatı kadar a ilesi de merak konusu olan şarkıcının erkek kardeşi olduğunu öğrenenler şaştı kaldı.

Sır gibi sakladığı kardeşi Cemre Derici ile Adana Havalimanı'nda karşılaştı. Derici, o anlara sosyal medya hesabında yer verdi.

İşte İrem Derici'nin kardeşi

Babası Hulusi Derici'nin diğer evliliğinden dünyaya gelen kardeşiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan İrem Derici, "Ya kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı Cemre Derici. Arkadaşı da diyor ki; ne biçim ailesiniz?" notunu düştü.

Avukatlık yapan 31 yaşındaki Cemre Derici, ablasının aksine kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.