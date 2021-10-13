Bir Demet Tiyatro ekranlara geri dönecek mi? Yılmaz Erdoğan açıkladı

1995 yılında yayınlanan Bir Demet Tiyatro'ya ilişkin konuşan Yılmaz Erdoğan, "Bir Demet Tiyatro ekranlara geri dönecek mi?" sorusunu cevaplandırdı. Peki, Bir Demet Tiyatro ekranlara dönecek mi?

İlk kez 1995 yılında yayınlanan Bir Demet Tiyatro, 8 sezon sürdü ve 2007 yılında final verdi.

Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı tiyatroda birbirinden usta oyuncular sahne aldı.

Sahnelenmeye başladığı ilk andan itibaren beğeni toplayan Bir Demet Tiyatro ve Çıtır Ailesi seyirci tarafından çok sevildi.

Komik olayların yer aldığı oyunda, Demet Akbağ birden farklı rolde seyircisinin karşısına çıktı.

4 yıl ara veren Bir Demet Tiyatro 2006 yılında ATV ekranlarında yeniden yayınlanmış ancak Olgun Şimşek, Bican Günalan ve Engin Günaydın kadroda yer almamıştı.

Bir Demet Tiyatro'yu yeniden ekranlarda görmek isteyenler, "Bir Demet Tiyatro ekranlara geri dönecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bir Demet Tiyatro ekranlara geri dönecek mi? İşte detaylar...

BİR DEMET TİYATRO EKRANLARA GERİ DÖNECEK Mİ?

Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un bu haftaki konuğu usta sanatçı Yılmaz Erdoğan oldu.

Erdoğan, sekiz sezon boyunca yayınlanan 'Bir Demet Tiyatro' hakkında da konuştu.

"Bir Demet Tiyatro yeniden ekranlara dönecek mi?" sorusuna cevap veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Yeniden yapsak olmaz. Aynı tat olmaz. Bunu düşündük hatta ben bir altın sezon kütüphanede dursun diye yazdım.

Belki BKM 30'uncu yıl için falan yapılabilir. Hasretlik hali güzel, sıradan bir şey haline getirmeyelim. Yeniden yayınlanırsa Feriştah'ta yüzde yüz sorun çıkar."