Bir Derdim Var'ın İpek'i transparan haliyle iç ısıttı! "Kusursuz sarışın" Yeni dizisi ile dikkatleri çeken İdil Sivritepe'nin sosyal medya hesabındaki transparan pozları, binlerce beğeni aldı.

ensonhaber.com

Kanal D ekranlarının yeni Bir Derdim Var dizisi, yeni bölümleriyle ilgi çekiyor.

Dizinin başrollerinde Birce Akalay, Mert Fırat ve Engin Hepileri gibi deneyimli isimler yer alıyor.

Karakterlerin her biri beğeni toplarken, İpek karakterini canlandıran İdil Sivritepe merak konusu oldu.

Bir Derdim Var'ın sarışın güzeli İpek'i oynayan İdi Sivritepe, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

İpek'in güzelliği

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, güzelliğiyle gündemde.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle mest eden İdil Sivritepe, fiziğini de konuşturuyor.

Instagram'da transparan kombiniyle poz veren Sivritepe, beğeni topladı.

Duruluğu ve zarafetiyle öne çıkan İdil Sivritepe'ye "ateş ediyorsun", "güzelliğin halis mi", "çok zarifsin", "kusursuz sarışın" gibi yorumlar geldi.