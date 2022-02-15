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    Bir dizi daha reyting canavarına yenildi, hayranları kahroldu! İşte sevilen dizinin final tarihi

    ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, reyting kurbanı olan diziler arasında yerini aldı. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı Kalp Yarası dizisinin final tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 10:45
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    Bir dizi daha reyting canavarına yenildi, hayranları kahroldu! İşte sevilen dizinin final tarihi

    Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

    Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi, her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

    Geçtiğimiz günlerde Kalp Yarası'ndan hayranlarını oldukça üzen bir haber gelmişti. Duygusal sahneleriyle izleyicileri mest eden dizinin 32. bölümde final yapacağı iddia edilmişti.

    FİNAL KARARI KESİNLEŞTİ

    İddialar doğru çıktı. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın kaleme aldığı Kalp Yarası dizisinin final fragmanı yayınlandı.

    Yayınlanan fragmanla birlikte Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan dizinin 32. bölümde final yapacağı kesinleşti.

    Bir dizi daha reyting canavarına yenildi, hayranları kahroldu! İşte sevilen dizinin final tarihi #1


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