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Bir dizi daha reyting canavarına yenildi, hayranları kahroldu! İşte sevilen dizinin final tarihi

Bir dizi daha reyting canavarına yenildi, hayranları kahroldu! İşte sevilen dizinin final tarihi

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, reyting kurbanı olan diziler arasında yerini aldı. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı Kalp Yarası dizisinin final tarihi belli oldu.