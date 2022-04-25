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    Bir dizi daha reytinglere kurban gitti, izleyiciler kahroldu! İşte sevilen dizinin final tarihi

    Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş, bir süredir final iddialarıyla gündeme geliyordu. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'u buluşturan Üç Kuruş dizisinin final tarihi, son fragmanla birlikte netleşti.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 12:58
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    Bir dizi daha reytinglere kurban gitti, izleyiciler kahroldu! İşte sevilen dizinin final tarihi

    Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş, her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

    Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi, her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

    Romanların hayatını ve yaşadıklarını konu edinen dizi, bir süredir final iddialarıyla gündeme geliyordu. Ay Yapım imzalı dizinin final tarihi belli oldu.

    Final tarihi netleşti

    Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Üç Kuruş dizisiyle ilgili ortaya atılan iddialar doğru çıktı.

    Senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin 25 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak 24. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizinin 24. bölüm fragmanında, ''Son 5 bölüm'' ibaresi yer aldı.

    Buna göre sevilen dizi, 23 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak 28. bölümüyle ekranlara veda edecek.

    Bir dizi daha reytinglere kurban gitti, izleyiciler kahroldu! İşte sevilen dizinin final tarihi #1

    Bir dizi daha reytinglere kurban gitti, izleyiciler kahroldu! İşte sevilen dizinin final tarihi #2


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