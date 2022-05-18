Bir dizi daha reytinglere yenik düştü! Sevilen dizinin final kararı izleyicileri dumura uğrattı

Bir dizi daha reytinglere yenik düştü! Sevilen dizinin final kararı izleyicileri dumura uğrattı

Fox TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, reyting kurbanı oldu. Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Altunorak ve Barış Kılıç'ı buluşturan dizinin final tarihi açıklandı.

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, salı akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu MF Yapım imzalı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra konuk oyuncularıyla adından söz ettiriyor.

Bir evliliğin tüm aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyan dizi, son zamanlarda ise reytinglerde düşük bir performans sergiliyor.

Hal böyle olunca özellikle kadın izleyicilerin favorisi olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin final mi yoksa sezon finali mi yapacağı merak ediliyordu.

Salı akşamı Üç Kız Kardeş, Destan ve Baba gibi güçlü yapımlar karşısında daha fazla direnemeyen diziden hayranlarını üzen haber geldi.

Final kararı verildi

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Altunorak ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, reytinglerde beklenen başarıyı gösteremeyince final kararı alındı.

Son olarak 17 Mayıs salı akşamı 31. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 32. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bölüm tanıtımı, dizinin resmi sosyal medya hesabından, ''Bebeğin babası Efe mi? #EvlilikHakkındaHerŞey'in büyük finaline son 2 bölüm!'' cümlesiyle paylaşıldı.

Buna göre dizi, 31 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelecek olan 34. bölümüyle birlikte final yapacak.