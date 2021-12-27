Bir dizinin daha fişi çekildi, hayranları çok üzülecek! İşte sevilen dizinin final tarihi

Bir dizinin daha fişi çekildi, hayranları çok üzülecek! İşte sevilen dizinin final tarihi

Başrollerinde Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Elkızı'ndan üzücü haber geldi. NTC Medya imzalı Elkızı dizisi, final yapan diziler kervanına katıldı.

Yayın hayatına umutla başlayan dizilerin akıbeti, reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

İstenilen reyting sonuçlarına ulaşamayan dizilerden peş peşe final kararı gelmeye devam ediyor.

Geçen yıllara göre yeni dizi tutturmakta zorluk çeken FOX TV, bir projesini daha bitirme kararı aldı.

ELKIZI DİZİSİNİN MACERASI SONA ERDİ

Yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Elkızı da reyting canavarının kurbanı oldu.

Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş, Münir Can Cindoruk ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Elkızı dizisi için final kararı alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri Muğla'da gerçekleştirilen ve çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşıyan dizi, 13. bölümde final yapacak.