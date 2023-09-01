Bir dönem erotik pozlarla erkeklerin başını döndürüyordu... Ünlü manken yıllar sonra ortaya çıktı! Bir döneme damga vuran modellerden olan Doğa Bekleriz, son haliyle ortaya çıktı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Bekleriz, kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmış ve bu şekilde hafızalara kazınmıştı.

ensonhaber.com

28 Kasım 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Doğa Bekleriz, mankenlik yapmaya 1998 yılında başladı.

Mankenliğin dışında oyunculuk alanında da kendisini gösteren Bekleriz; Aynalı Tahir, 90-60-90, İki Arada, Koçum Benim, Kızma Birader, Amerikalılar Karadeniz'de 2 gibi projelerde yer aldı.

Güzelliği ve kulaklarını yapıştırmasıyla akıllara kazınan manken, uzun zamandır medyada yer almıyordu.

Kendisine Tiktok ve Instagram açan Doğa Bekleriz, paylaşım yapınca son haliyle gündem oldu.

İşte Doğa Bekleriz'in son hali

Yıllar önce katıldığı İbrahim Tatlıses'in programından bir videoyu yayınlayınca kısa süre trend olan Doğa Bekleriz artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Kendi anaokulu da olan Doğa Bekleriz uzun süredir Mersin'de yaşıyor.

Yıllara meydan okuyan Bekleriz'in son halini görenler güzel isme beğeni yağdırdı.

Bir dönem erotik pozlar da veren sunucuyu görenler "O eski halinden eser yok" yorumlarında bulundu.