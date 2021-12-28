Bir dönemin Songül'üymüş! Burak Özçivit'in büyük aşkı Fahriye Evcen'in 20'li yaşlarındaki o karesi...

Bir dönemin Songül'üymüş! Burak Özçivit'in büyük aşkı Fahriye Evcen'in 20'li yaşlarındaki o karesi...

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, 20'li yaşlardaki görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı. O kareyi görenler, estetiksiz zamanlarına dair yorum yaptı.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sosyal medya üzerinden rekor kırıyor.

Başrollerini Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un paylaştığı dizi, reytinglerde zirveden inmemeye başladı.

Herkesin ilgisini ve beğenisini çeken dizide Fahriye Evcen, Akça Hatun karakterine hayat veriyor.

Akça Hatun karakteriyle ara verdiği ekranlara geri dönen Fahriye Evcen, yıllar içindeki değişimiyle bir kez daha gündem oldu.

Evcen'in 20'li yaşlara ait olduğu öğrenilen karesi, estetik ve makyajın olmadığını gözler önüne serdi.

FAHRİYE EVCEN'İN YILLAR ÖNCEKİ HALİ

Fahriye Evcen'in Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ilk kez kamera karşısına geçtiği zannediliyor. Ancak Evcen, daha önce küçük rollerle kamera karşısına geçmişti.

Evcen, Yaprak Dökümü'nden önce Hasret adlı dizide rol almıştı. Evcen, Fatma Girik ve Emre Altuğ gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Oyuncu dizide Songül karakterine hayat verdi.