Bir Gece Masalı Canfeza'dan yırtmaçlı pozlar! Takipçilerini mest etti...

Yağmur Dinç

Bir Gece Masalı dizisi, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u buluşturuyor.

Pamukkale'den İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız bir aşkı konu alan dizi, ilgi çekiyor.

Dizinin Canfeza karakterini oynayan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, beğeni topluyor.

YIRTMAÇLI POZLAR

Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi dizilerde oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyayı da iyi kullanıyor.

Güzel oyuncunun cesur kareleri, 5.4 milyonluk Instagram hesabında beğeni topluyor.

Henüz 20 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun, son kareleriyle büyüledi Derin yırtmacıyla göz kamaştıran Coşkun, takipçilerini mest etti.