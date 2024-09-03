Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı paylaştı, cesur pozları beğeni topladı! "Kim der 19 yaşında" Yeni dizisi ile ekranda boy gösteren Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabındaki kareleriyle ilgi odağı oldu.

Editör: Yağmur Dinç

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı ATV'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı" için geri sayım başladı.

İzleyicilere Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı, Salı akşamlarına damga vuracak.

Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizide, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ gibi çok başarılı isimler yer alıyor.

Pamukkale'den İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız bir aşkı konu alan dizi, ilgi çekiyor.

Dizinin Canfeza karakterini oynayan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, odak noktası oldu.

5.4 MİLYON BEĞENİYOR

19 yaşındaki Coşkun, hem yeteneği hem güzelliği ile büyüledi.

Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi dizilerde oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyayı da iyi kullanıyor.

Güzel oyuncunun cesur kareleri, 5.4 milyonluk Instagram hesabında beğeni topluyor.