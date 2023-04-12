Bir harf ve bir sayı! İşte dünyanın en pahalı plakası... Dubai'de açık artırmaya çıkan bir plaka, rekor bir fiyata satıldı.

Guinness Dünya Rekorları'na göre daha önce satılan en pahalı plaka, yerini yenisine bıraktı.

2008 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Saeed Abdul Ghaffar Khouri tarafından Emirates Müzayedesi tarafından düzenlenen bir müzayedede 52,2 milyon dirheme (yaklaşık 14,2 milyon $) satın alınmıştı.

Geçtiğimiz cumartesi ise bu rekor kırıldı.

Dünyanın en pahalı plakası Dubai'de düzenlenen bir müzayedede 55 milyon BAE dirhemine yani 15 milyon dolara satıldı.

Elde edilen gelir Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid'in gıda yardımı girişimi olan 1 Milyar Öğün Bağışı kampanyasına aktarılacak.

İşte o plaka

Müzayede evi, Insider'a plakanın alıcısının isminin gizli kalmasını istediğini söyledi.

Plakada sadece bir harf ve bir rakam bulunuyor: "P 7."