Sosyal medya üzerinden birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediliyor.
Bu videolardan birisini ise ismi öğrenilemeyen bir genç kız paylaştı. Genç kızın paylaşımı herkesi şoke etti.
Evlenmek istediğini söyleyen genç kızın, "Bu ülkeye daha fazla maruz kalamam" sözleri, sosyal medyada tepki çekti.
Genç kız videoda şu ifadelere yer verdi;
"Merhaba Türkiye dışarısı. Görüyorsunuz, ben çok güzelim ve daha fazla bu ülkeye maruz kalırsam güzelliğimi ne kadar koruyabilirim bilmiyorum.
O yüzden Türkiye dışarısında tercihen Avrupa, bana vatandaşlık verebilecek herhangi biriyle evlenmeye hazırım.
Sunabileceğim şeyler; güzel olmak, iyi bir dinleyici olmak, kedilerine bakabilirim, çocuk bakabilirim ve güzel olmak. O yüzden taliplerime açığım"