BİR İLAN DAHA! Twitter üzerinden yayınlandı: "Çok güzelim, Türkiye dışarısı duysun evlenmek istiyorum" Twitter üzerinden ilan yayınlayan bir genç kız, evlenmek istediğini söyledi. Türkiye dışındaki adaylara seslenen genç kızın, "Çok güzelim, bu ülkeye maruz kalamam" demesi dikkati çekti. Bu ilan daha önce başka bir genç kız tarafından da yayınlanmıştı.

Sosyal medya üzerinden birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediliyor.

Bu videolardan birisini ise ismi öğrenilemeyen bir genç kız paylaştı. Genç kızın paylaşımı herkesi şoke etti.

Evlenmek istediğini söyleyen genç kızın, "Bu ülkeye daha fazla maruz kalamam" sözleri, sosyal medyada tepki çekti.

Genç kız videoda şu ifadelere yer verdi;

"Merhaba Türkiye dışarısı. Görüyorsunuz, ben çok güzelim ve daha fazla bu ülkeye maruz kalırsam güzelliğimi ne kadar koruyabilirim bilmiyorum.

O yüzden Türkiye dışarısında tercihen Avrupa, bana vatandaşlık verebilecek herhangi biriyle evlenmeye hazırım.

Sunabileceğim şeyler; güzel olmak, iyi bir dinleyici olmak, kedilerine bakabilirim, çocuk bakabilirim ve güzel olmak. O yüzden taliplerime açığım"