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    Bir Küçük Gün Işığı dizisi Elif kimdir? Seray Kaya nereli ve kaç yaşında?

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i son zamanların yükselen isimleri arasında. Seray Kaya kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar…
    • 11.10.2022 - 17:20
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    Bir Küçük Gün Işığı dizisi Elif kimdir? Seray Kaya nereli ve kaç yaşında?

    Yeni sezonda ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncularıyla gündeme geliyor.

    Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay’ın rol aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Elif karakteri merak konusu oldu.

    Hayat verdiği Elif karakteriyle dizi severlerin beğenisini toplayan ünlü oyuncu Seray Kaya, oyunculuğuyla hayranlarını büyülüyor.

    İstanbul’da Beyoğlu’nda çekilen başarılı dizinin başrol oyuncularından Seray Kaya’nın özel hayatı da merak ediliyor.

    Dizi severler “Bir Küçük Gün Işığı Elif kimdir? Seray Kaya nereli ve kaç yaşında?” sorularının yanıtı arıyor. İşte Seray Kaya’nın hayatı…

    Bir Küçük Gün Işığı dizisi Elif kimdir? Seray Kaya nereli ve kaç yaşında? #1

    Seray Kaya kimdir?

    4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı. Oyunculuğa 2012'de 'Huzur Sokağı' isimli diziyle başladı. 'Kocamın Ailesi' dizisindeki kırmızı şapkalı kız rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Gülümse Yeter' dizisinde rol aldı. 'Kadın' dizisindeki rolü için resim dersleri aldı.

    Seray Kaya evli mi? Boyu kaç, kilosu ne?

    30 yaşındaki bekar oyuncu Seray Kaya, 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve kova burcudur.

    Oynadığı film ve diziler nelerdir?

    Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Maria - Başrol oyuncusu)

    Huzur Sokağı (Rezzan - Yardımcı oyuncu)

    Kocamın Ailesi (Miray Ar)

    Gülümse Yeter (Gül Özdemir - Başrol oyuncusu)

    Kadın (Şirin Sarıkadı)

    Kuruluş Osman (Lena Hatun - Yardımcı oyuncu)

    Mahkum (Avukat Cemre Uysal - Başrol oyuncusu)

    Bir Küçük Gün Işığı (Elif - Başrol oyuncusu)

    Bir Küçük Gün Işığı dizisi Elif kimdir? Seray Kaya nereli ve kaç yaşında? #2


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