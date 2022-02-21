Bir nesli şarkılarıyla tribe sokan 'Tripkolic Seda'nın son hali! 'Yeniden doğmuş gibi'...

Bir nesli şarkılarıyla tribe sokan 'Tripkolic Seda'nın son hali! 'Yeniden doğmuş gibi'...

"Gözlerinin Yeşilini Özledim" şarkısıyla milyonların diline dolanan en eski internet ünlüsü Tripkolic Seda Sular, müzik hayatına devam ediyor. Sular'ın son halini görenler ise, inanmakta zorlanıyor.

Sosyal medyada 'Seda Tripkolic' olarak tanınan, şarkıları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen, adına fan hesaplar açılan Seda Sular ne yapıyor merak ediliyordu.

"Gözlerinin Yeşilini Özledim, "Gözleri Var Ya", "Sonu Gelmez", gibi şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Seda Sular, bir dönem sessizliğe bürünmüştü.

Şarkıcı bir ara telefon dolandırıcılığı iddiasıyla da tutuklanmıştı.

Aslen Diyarbakırlı olan 89 doğumlu Seda Sular, aslında müziği hiç bırakmadı.

Şarkılarıyla bir nesle melankolik anlar yaşayan Tripkolic, ciddi bir dinleyici kitlesine sahip oldu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tripkolic Seda, şarkıcı Bilal Sonses ile birlikte "Sonu Gelmez" şarkısına yeniden klip çekti.

TRİPKOLİC SEDA ESTETİK HARİKASI OLDU

Sahne almaya ve konserlerine devam eden Sular, dinleyicileri ile sık sık buluşuyor.

Öte yandan genç şarkıcının estetikli hali de dikkatlerden kaçmadı. Tripkolic Seda'nın son halini gören eski dinleyicileri, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Burun estetiği başta olmak üzere birçok operasyon geçiren Seda, sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.

İşte Tripkolic Seda'nın eski ve yeni hali...