Bir oturdu, bir kalktı! Kardeşlerim'in Ayşe'si mini etekli kombiniyle peş peşe frikik verdi...

Bir oturdu, bir kalktı! Kardeşlerim'in Ayşe'si mini etekli kombiniyle peş peşe frikik verdi...

Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek, kırmızı mini ceketi ve yırtmaçlı eteğiyle poz verdi. Cesur karelerini ınstagram'dan yayınlayan oyuncu, takipçilerini mest etti.

ATV ekranlarının reytinglerde adından başarıyla söz ettiren dizisi Kardeşlerim, yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkıyor.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimleri ağırlayan dizi, anne ve babasız kalan kardeşlerin hikayelerini konu alıyor.

Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakteriyle beğeni toplayan Çağla Şimşek, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

2002 doğumul Çağla Şimşek "Elveda Derken" dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk dünyasına adım attı, ardından "Hayat Devam Ediyor" dizisinde Lavin karakterine hayat verdi.

Genç ve güzel oyuncu, asıl çıkışını Küçük Gelin dizisiyle yaptı. Zehra karakteriyle hafızalara kazınan Çağla Şimşek, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor.

Mini etekli kombiniyle cesur pozlar

Henüz 20 yaşındaki Çağla Şimşek, mavi gözleri ve dikkat çeken güzelliği ile parmak ısırtıyor.

Instagram hesabında 2,5 milyon takipçisi bulunan Şimşek, son kareleriyle görenlerin aklını başından aldı.

Kırmızı ruj ve kırmızı ceketiyle siyah mini eteğini kombinleyen Çağla Şimşek, peş peşe cesur pozlar verdi.

O kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncuya, binlerce beğeni ve geldi.

İşte Çağla Şimşek'in o paylaşımları...