Bir paylaştı olay oldu! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi...

Bir paylaştı olay oldu! Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi...

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel, Instagram hesabından sevgilisi Kader Bozkurt'un doğum gününü kutladı. Göksel'in sevgilisi, güzelliğiyle dikkat çekti.

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin'e hayat veren ünlü oyuncu Furkan Göksel, bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor.

Diziden ayrılsa da Göksel'in hayranları genç oyuncuyu takibi bırakmadı.

AŞKINI HAYKIRDI

Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt'un doğum gününü, ''Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda'' sözleriyle kutladı.

Kader Bozkurt ise sevgilisinin bu paylaşımına, "Seni çok seviyorum, sen benim en büyük şansımsın. İyi ki varsın" cevabını verdi.