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    Bir yaz dizisi daha final yapıyor

    Fox TV ekranlarının sevilen dizisi 'Senden Daha Güzel' 14. bölümüyle birlikte ekrana veda edecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 09:53
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    Bir yaz dizisi daha final yapıyor

    Ekran macerası sona eren diziler kervanına bir yenisi daha ekleniyor.

    Özellikle iddialı başlayan yaz dizilerinde tam anlamıyla yaprak dökümü yaşanıyor.

    Bu kez final haberi, Fox TV’nin büyük umutlarla başlayan dizisinden geldi.

    Yeni sezon için hazırlanan “Kusursuz Kiracı” dizisinin salı gününde yayınlanma kararı alınmıştı.

    Reyting kurbanı oldu

    Kusursuz Kiracı nedeniyle Fox TVi “Senden Daha Güzel”i cumartesi akşamına almıştı.

    Cemre Baysel ile Burak Çelik’i buluşturan dizi, geçen yeni gününde düşük reyting aldı.

    Bu gelişmenin ardından Senden Daha Güzel dizisi için final kararı alındı.

    Bir yaz dizisi daha final yapıyor #1

    14. bölümüyle veda edecek

    Bu yaz özellikle youTube izlenmeleriyle rekor kıran dizi, 17 Eylül’de ekrana gelecek 14. bölümüyle ekrana veda edecek.

    Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Şafak Pekdemir’i buluşturan diziyi son olarak Ersoy Güler yönetiyordu.

    Bir yaz dizisi daha final yapıyor #2

    Bir yaz dizisi daha final yapıyor #3


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