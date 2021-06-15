Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı: Nazan Kesal diziden ayrıldı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı: Nazan Kesal diziden ayrıldı mı?

Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta 101. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Sevilen dizinin 101. yeni bölüm fragmanı yine büyük ilgi gördü. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın 101. bölümde ne olacak?

Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova 101. yeni bölümü için geri sayım başladı.

Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, Ümit'in Demir'i vuracağı anda kendisini Demir'e siper eden Sevda, kurşunun hedefi oldu.

Sevda'nın ölüp ölmeyeceği merak konusu olurken Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. Geçen bölüm Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu deneyen Demir'in sözleri ise fragmana damga vurdu.

Pei Nazan Kesal diziden ayrılacak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı…

Bir Zamanlar Çukurova 101. Bölüm Fragmanı İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 100. BÖLÜMDE NE OLDU?

Art arda yaşanan ölümlerin büyük hüzüne neden olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi, sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Heyecan dolu son bölümde gerçek kimliği ortaya çıkan Sevda, kızını da alarak Adana'yı terk etmek istedi. Ancak hamileliği bir oyundan ibaret olan Ümit'in hesaplaşması henüz bitmemişti. Önce duyguları ile oynayıp sonra onu bir kenara atan Demir'den intikam almak istedi.

Kızının hata yapmasına engel olmak isteyen Sevda, onun katil olmasına da mani olmak istedi. Ümit kendisini bu hallere düşüren Demir'i vuracakken, kendisini Demir'e siper eden Sevda, kurşunun hedefi oldu. Şok etkisi yaratan bu sahnenin ardından Sevda'nın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEVDA ÖLECEK Mİ?

Yayımlanan 101. bölüm fragmanıda, Demir Ümit'i konağına getiriyor ve Züleyha'ya Ümit'in burada kalmasının münasip olacağını belirtiyor. Züleyha ise duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

Demir'in, ''Sevda abla öldü, Ümit öldürdü!'' sözleri ise fragmana damga vuruyor.

Böylece reytinglerde üst sıralarda yer almasıyla dikkat çeken başarılı dizide Sevda karakterine hayat veren usta oyuncu Nasan Kesal, ekibe veda ediyor. TV100'de yer alan habere göre, Kesal'ın adı bir süredir Bergen filminde Demet Evgar'ın annesi rolü için geçiyor.