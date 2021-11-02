Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı: Hakan Züleyha'ya olan aşkını itiraf etti!

Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı: Hakan Züleyha'ya olan aşkını itiraf etti!

Bir Zamanlar Çukurova dizsinin 111. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Hakan Gümüşoğlu'nun, ''Ben Züleyha'ya aşık oldum!'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 4 Kasım Perşembe akşamı 111. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 111. bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda beklenen oldu ve Hakan Gümüşoğlu, Züleyha'ya olan aşkını itiraf etti.

Heyecanı katbekat artıran fragmana Hakan'ın, ''Ben Züleyha'ya aşık oldum!'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm 2. fragmanı....

Bir Zamanlar Çukurova 111. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir. Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.