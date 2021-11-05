Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm fragmanı: Demir'in cesedi bulundu!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, sezon sonunda kayıplara karışan Demir'in cesedinin bulunması dikkati çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dün akşam yayınlanan 111. bölümüyle de milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 112. bölüm fragman da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda, Züleyha Ümit'i öldürmekten tutuklanırken, geçtiğimiz sezon sonunda Yamanlar Konağı'na yapılan saldırının ardından ortadan kaybolan Demir'in cesedinin bulunduğu görülüyor.

Bir arabada eli sarkan adamı gören kişi, ''Demir Bey. Demir Yaman bu!'' dediği anlar fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm fragmanı....

Bir Zamanlar Çukurova 112. Bölüm Fragman VİDEO

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 111. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.

Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir. Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf eder.

Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?