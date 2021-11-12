Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı: Biri Demir Yaman'ı yok etmiş!

Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı: Biri Demir Yaman'ı yok etmiş!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 113. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''Biri Demir Yaman'ı yok etmiş'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dün akşam 112. bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizi, son bölümüyle de nefes kesti.

Demir Yaman'ın cesedinin ortaya çıktığı bölüm heyecanı katbekat artırırken dizinin merakla beklenen 113. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölüm fragmanına, ''Biri Demir Yaman'ı yok etmiş!'' sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm fragmanı....

Bir Zamanlar Çukurova 113. Bölüm Fragmanı VİDEO