Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı: Fikret elini kana buladı!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret'in gözünün döndüğü ve elini kana buladığı görüldü.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, heyecan dolu yeni sezonuyla reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 3 Şubat Perşembe akşamı 122. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen 122. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölüm fragmanında, Züleyha, ''Bu cinayet Abdülkadir'in yanına kalmayacak.'' derken Fikret, Abdülkadir'in evini basarak onu kaçırdı.

Çolak Ağa'nın, ''Önce Hanımağa'dan başlayacağım. Onu öyle bir köşeye sıkıştıracağım ki ne o Fikret denen sarı saçlı herif ne de o Mehmet Kara kurtarabilecek.'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Abdülkadir'i kaçıran Fikret, ''Ya konuşursun ya ölürsün. Bu kadar basit ama bu gece asıl soru şu; Ben katil miyim?'' dedikten sonra tetiği çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 122. Bölüm Fragmanı VİDEO

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 121. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar. Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur.

Eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden Çetin büyük bir acıyla sınanırken, hem eşini hem kız kardeşini kaybeden Gaffur ise Üzüm'le başbaşa kalır.

Çolak'ın gelişi Çukurova'da dengeleri değiştirir. Vahap, ağabeyi Abdülkadir'in yanından ayrılıp Çolak'ın tarafına geçerken; Hakan ve Fikret, Çolak'ın huğlara müdahalesine karşı elbirliği yapar. Çolak'ın mekanını basan Fikret ve Hakan, silah çekip gözdağı vermeye kalkınca Çolak Ağa öfkeden çılgına döner.

Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret'in gözü döner. Kendisinden gizledikleri için Lütfiye ve Züleyha'ya sert çıkarken, Abdülkadir'e amcasını öldürmenin bedelini ödetmeye kalkar. Abdülkadir'in peşine düşen Fikret'in önünde kimse duramaz.