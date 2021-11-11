Bir Zamanlar Çukurova hızlı davrandı! EDHO'nun yıldızını kadrosuna kattı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan bomba bir transfer haberi geldi. EDHO'da İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya katılacağı iddia edildi.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Tims&B imzalı Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynuyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla perşembe akşamlarına damga vuran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın peş peşe vedalarıyla sarsılan dizinin hikayesi, İbrahim Çelikkol ile Erkan Bektaş'ın kadroya katılmasıyla güçlendi.

Başrollerini Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın paylaştığı dizi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

OZAN AKBABA BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA GELİYOR İDDİASI

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Ozan Akbaba'nın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer olduğu öne sürüldü.

EDHO'da altı sezon boyunca canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle güçlü bir imaj çizen Ozan Akbaba'nın, çekimleri Adana'da devam eden Bir Zamanlar Çukurova'nın gücüne güç katacağı yönündeki iddia, gündeme bomba gibi düştü.

Konuya ilişkin yapımcıdan ya da kanaldan herhangi bir açıklama gelmezken söz konusu iddia, izleyicileri heyecanlandırmaya yetti.