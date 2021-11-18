Bir Zamanlar Çukurova'da herkesi üzen sahne! Demir son yolculuğuna uğurlanıyor

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam 113. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde, Demir Yaman son yolculuğuna uğurlanırken Züleyha başka bir şokla karşı karşıya kalacak.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da reytingleri alt üst etmeyi başarıyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen TIMS&B Productions imzalı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 18 Kasım Perşembe akşamı 113'üncü bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 113. bölüm fragmanları heyecanın dozajını iyice artırdı.

Perşembe akşamlarına damgasını vuran dizinin yeni bölümünde, Demir Yaman son yolculuğuna uğurlanırken Züleyha başka bir şokla karşı karşıya kalacak.

HAKAN, ZÜLEYHA'YI ŞAŞIRTIYOR

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder.

Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Savcıdan, Demir'in öldüğünü öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür.

Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

BETÜL VE ABDÜLKADİR TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR

Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir.

Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister.

Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.