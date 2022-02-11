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- Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı, Oğlum dizisine katıldı! O isim kilit bir role hayat verecek
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı, Oğlum dizisine katıldı! O isim kilit bir role hayat verecek
- Haber Merkezi
- 11.02.2022 - 15:05
Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Oğlum, 9 Şubat Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Oğlum dizisi, gerek hikayesi gerekse oyunculuklarıyla büyük ses getirdi.
Başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Kubilay Aka ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı Oğlum dizisinden izleyicileri sevindirecek bir transfer haberi geldi.
Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin ekibine usta bir oyuncu daha katıldı.
NAZAN KESAL OĞLUM'DA
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Sevda karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Nazan Kesal, Oğlum dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Nazan Kesal, Küçük bir çocuğun ölümüyle hayatları değişen iki ailenin umut dolu hikayesini seyirciyle buluşturan dizide Perma Canan karakterine hayat verecek.
Songül Öden’in canlandırdığı Zeynep karakterinin annesini canlandıracak olan Kesal dizide kilit bir role sahip olacak.