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Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı, Oğlum dizisine katıldı! O isim kilit bir role hayat verecek

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı, Oğlum dizisine katıldı! O isim kilit bir role hayat verecek

Show TV'nin yeni dizisi Oğlum'un kadrosuna usta bir oyuncu daha katıldı. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nazan Kesal, Oğlum dizisine dahil oldu.