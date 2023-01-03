Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i geri dönüyor! Sadakatsiz'in yıldızı partneri oldu... Fırtınalar kopacak!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i geri dönüyor! Sadakatsiz'in yıldızı partneri oldu... Fırtınalar kopacak!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan Murat Ünalmış, uzun bir süre sonra ekranlara geri dönüyor. Başarılı isme dizide, Sadakatsiz'in yıldızı eşlik edecek.

23 Nisan 1981 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Murat Ünalmış, 4 sezon boyunca ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da boy gösterdi.

Hilal Altınbilek ile partner olan ve herkesin sevgisini kazanan Ünalmış, diziye finalinden önce ölerek veda etti. Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldıktan sonra ekranlarda gözükmeyen oyuncu geri dönmeye hazırlanıyor.

Eda Tezcan’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu ve MF Yapım’ın patronu Asena Bülbüloğlu'nun imzasını taşıyan Gülcemal, kısa bir süre sonra ekranlara "Merhaba" diyecek.

Başarılı oyuncu Murat Ünalmış, bu dizim ile birlikte FOX TV ekranlarında hayranlarıyla buluşmaya başlayacak.

Başarılı ve yakışıklı oyuncuya bu dizisinde Sadakatsiz ile yıldızı parlayan isimlerden birisi eşlik edecek.

İşte Murta Ünalmış'ın partneri

Gazeteci ve TV100 Magazin Müdür Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre; Gülcemal adlı dizinin başrol oyuncuları belli oldu.

Sadakatsiz dizisinin ardından Disney Plus’ın Halit Ergenç ve Songül Öden’li 'Numen’de başrol oynayan Melis Sezen, Gülcemal dizisi ile el sıkıştı.

Melis Sezen böylece Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ardından Gülcemal ile ekrana dönmeye hazırlanan Murat Ünalmış ile partner oldu.