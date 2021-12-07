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    Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i sektöre veda etti! İşte Murat Ünalmış'ın yeni mesleği

    Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Demir Yaman karakteri ile şöhret olan Murat Ünalmış, yeni bir sektöre giriş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 15:46
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    Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i sektöre veda etti! İşte Murat Ünalmış'ın yeni mesleği

    Murat Ünalmış, Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldıktan sonra yeni mesleğini buldu.

    Yeni sezonunda izleyicinin de Demir Yaman geri dönecek mi sorularını sorduğu ünlü oyuncu diziden ayrıldıktan sonra yeni mesleği ile herkesi şaşırttı.

    Ünalmış'ın setlere dönmesini bekleyen hayranları, yeni projeler için biraz daha bekleyecek gibi duruyor...

    Genç oyuncu artık bambaşka bir sorumluluk sahibi.

    İŞTE YENİ MESLEĞİ...

    Ekranlara veda eden Murat Ünalmış Kapadokya'da açtığı yeni restoranıyla ilgilenmeye başladığı öğrenildi.

    Diziden sonra bir süre tatil yapan oyuncu arkadaşları ile Kapadokya'da açtığı restoranda buluştu.

    Paylaşımına, ‘Dostlarla güzel bir pazar günü’ yazan oyuncunun takipçileri fotoğrafa kısa sürede ‘Keyfiniz bol olsun’, ‘Muhteşemsiniz’ şeklinde yüzlerce yorum yaptı.

    Bir Zamanlar Çukurova nın Demir i sektöre veda etti! İşte Murat Ünalmış ın yeni mesleği #1

    Bir Zamanlar Çukurova nın Demir i sektöre veda etti! İşte Murat Ünalmış ın yeni mesleği #2

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