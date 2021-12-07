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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i sektöre veda etti! İşte Murat Ünalmış'ın yeni mesleği

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i sektöre veda etti! İşte Murat Ünalmış'ın yeni mesleği

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Demir Yaman karakteri ile şöhret olan Murat Ünalmış, yeni bir sektöre giriş yaptı.