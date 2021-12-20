Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın eski eşine bakın! 20 yıl süren yalnızlık...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık, diziden ayrılarak hayranlarını üzmüştü. Herkesi kendine hayran bırakan oyuncu, eski eşiyle gündeme geldi.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, ATV ekranlarında seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'nın yer aldığı dizi, yeni bölümlerini 4 sezondur seyirci ile buluşturuyor.

Dizide yaşanan ayrılıklar ilgiyi azaltmazken, Ali Rahmet Fekeli'ye hayat veren Kerem Alışık'ın vedası ise hayranlarını üzmüştü.

Kerem Alışık'ın diziden ayrılmasının ardından hikaye farklı bir yöne evrilirken kadroya yeni isimler dahil olmaya başladı.

Fekeli karakteri ile herkesin beğenisini kazanan ve 3,5 yıl boyunca dizide oynayan Alışık, eski eşiyle yeniden gündem oldu.

Kerem Alışık'ın eski eşini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemezken, bir dönem mankenler kraliçesi seçildiği öğrenildi.

KEREM ALIŞIK - SİBEL TURNAGÖL

16 yaşında mankenlik yaparak sektöre başlayan Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçildi.

Birçok projede yer alan ve programlar sunan Turnagöl, Kerem Alışık'la evlendi ve dünyaya gelen oğluna Sadri adını verdi.

1992 yılında Kerem Alışık'la evlenen ve 1997 yılında boşanan Turnagöl, 20 yıl boyunca hayatına kimseyi almadı. Ancak 2012 yılında Mehmet Çelik'le ikinci evlilğini yaptı.