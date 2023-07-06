Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u İstanbul'u terk etti! Yeni mesleğini duyan şaştı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakterine hayat veren Bülent Polat, İstanbul'dan ayrıldı. Tası tarağı toplayıp giden Polat, meslek olarak ise yeni bir maceraya atıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, herkesin sevdiği bi proje oldu.

4 sezon yayınlanan dizi Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş gibi isimleri bir araya getirdi.

Dizide Gaffur karakterine hayat veren Bülent Polat ise kısa süre içerisinde herkes tarafından tanınmaya başlandı.

Bu rolüyle beğeni toplayan Polat’ın İstanbul’u terk ettiği ortaya çıktı. Ünlü ismin yeni mesleği şaşırttı.

İşte Gaffur'un yeni mesleği

Dizide oyunculuğu çok beğenilen ünlü isim, tası tarağı toplayıp Çanakkale’ye yerleşti.

Seversin, Kertenkele, Çukur, Karagül, Behzat Ç gibi birçok başarılı yapımda rol alan Bülent Polat, burada çiftçilik yapmaya başladı.

Sevilen isim Sabah'ın haberine göre aynı zamanda Bozcaada'da restoran işletmeciliği de yapıyor.

Eşi ve kızları en büyük destekçisi

8 yaşındaki kızı Doğa, 1 yaşındaki oğlu Doğu ve eşi ile beraber yaşayan Polat sık sık sosyal medya hesabından doğayla iç içe paylaşımlar yapıyor.