Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci bomba gibi dönüyor! O dizinin başrolünü kaptı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci bomba gibi dönüyor! O dizinin başrolünü kaptı

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sergilediği performansla beğeni toplayan Selin Yeninci'nin yeni projesi belli oldu. Yeninci, TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk ile ekranlara dönüyor.

Altın Koza ödüllü oyuncu Selin Yeninci, 4 sezon boyunca başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İBrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Dizide Saniye karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğuyla milyonları kendine hayran bırakan Selin Yeninci, diziye ölerek veda etti.

Ekranlara ne zaman ve hangi projeyle döneceği merak konusu olan Selin Yeninci'nin yeni projesi belli oldu.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK'UN KADROSUNDA

Deniz Tural'ın haberine göre; Selin Yeninci, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kadrosunda İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün yer aldığı diziye ayrıca Olgun Toker de katıldı.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

16 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelen Selin Yeninci, lise yıllarında tiyatro bölümü başkanıydı. O zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belli olan Selin Yeninci, 2006 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Yeninci, Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.