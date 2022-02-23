Euro
15.73
0.56%
Dolar
13.85
0.32%
Altın
845.93
0.27%
Borsa
2024
0.31%
Bitcoin
541.973
3.11%
BTXN Coin
40.00
0.62%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci bomba gibi dönüyor! O dizinin başrolünü kaptı

    Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sergilediği performansla beğeni toplayan Selin Yeninci'nin yeni projesi belli oldu. Yeninci, TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk ile ekranlara dönüyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 16:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci bomba gibi dönüyor! O dizinin başrolünü kaptı

    Altın Koza ödüllü oyuncu Selin Yeninci, 4 sezon boyunca başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İBrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

    Dizide Saniye karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğuyla milyonları kendine hayran bırakan Selin Yeninci, diziye ölerek veda etti.

    Ekranlara ne zaman ve hangi projeyle döneceği merak konusu olan Selin Yeninci'nin yeni projesi belli oldu.

    ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK'UN KADROSUNDA

    Deniz Tural'ın haberine göre; Selin Yeninci, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Kadrosunda İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk'ün yer aldığı diziye ayrıca Olgun Toker de katıldı.

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si Selin Yeninci bomba gibi dönüyor! O dizinin başrolünü kaptı #1

    SELİN YENİNCİ KİMDİR?

    16 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelen Selin Yeninci, lise yıllarında tiyatro bölümü başkanıydı. O zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belli olan Selin Yeninci, 2006 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

    2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Yeninci, Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.

    Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si Selin Yeninci bomba gibi dönüyor! O dizinin başrolünü kaptı #2

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si Selin Yeninci bomba gibi dönüyor! O dizinin başrolünü kaptı #3


    İlginizi Çekebilir

    Tıklayın ve paranızı kazandıran kriptolara yatırın!
    Piyasalar Investment

    Tıklayın ve paranızı kazandıran kriptolara yatırın!

    Gülşen, siyahlara büründü
    Magazin

    Gülşen, siyahlara büründü

    Sağlık kitabı: Her Gün 1 Adım Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi
    Kitap

    Sağlık kitabı: Her Gün 1 Adım Hedeflerini Gerçekleştirme Rehberi

    Görüş Bildir