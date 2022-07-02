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    Selin Yeninci'den cesur pozlar! 'Gömleğin önünü açtı..'

    Selin Yeninci cesur pozları ile sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.Görenler mest oldu..
    • 02.07.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 16:48
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    Selin Yeninci'den cesur pozlar! 'Gömleğin önünü açtı..'

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını duyuran  oyuncu Selin Yeninci cesur pozları ile gündemden düşmüyor.

    Selin Yeninci den cesur pozlar! Gömleğin önünü açtı.. #1

    Sevilen dizi sayesinde ünlenen Selin Yeninci büyük hayran kitlesine ulaştı.Bir Zamanlar Çukurova'nın final yapmasından sonra farklı projelerde yer alan güzel oyuncu şimdilerde cesur pozları ile gündem oluyor.

    İşte Selin Yeninci'nin instagram hesabından paylaştığı  gündem olan fotoğraflar..

    Selin Yeninci den cesur pozlar! Gömleğin önünü açtı.. #2

    Selin Yeninci den cesur pozlar! Gömleğin önünü açtı.. #3


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