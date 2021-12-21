Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızından bebek müjdesi! O isim herkesi şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızından bebek müjdesi! O isim herkesi şoke etti

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, gündemden düşmüyor. Dizi yaşanan ayrılıkların dışında, şimdi ise bir oyuncunun hamilelik haberiyle gündeme geldi.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova,1970'li yılların Adana'sında geçen olayları konu alıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizi, yaşanan ayrılıklarla gündemden düşmüyor.

Diziden Vahide Perçin, Uğur Güneş, Hande Soral, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi isimler ayrıldı.

Bu isimlerin yerini yenileri alırken, dizide Ümit karakterini canlandıran Hande Soral'dan müjde geldi.

İsmail Demirci ile uzun bir süredir evli olan başarılı oyuncu Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu.

HANDE SORAL'DAN BEBEK MÜJDESİ

4 yıl önce evlenen Hande Soral-İsmail Demirci çiftinden bebek müjdesi geldi.

Hande Soral, hamile olduğunu ultrason görüntüsüyle sosyal medya hesabından duyurdu.

Bensu Soral ise “Teyze oluyorum” diyerek ablasının mutluluğunu paylaştı. Soral'ın hamileliği hayranlarını sevindirirken, çok sayıda tebrik yorumu geldi.