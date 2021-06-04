Bir Zamanlar Kıbrıs Cengiz Topel kimdir, nasıl öldü? Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel hakkında..

Bir Zamanlar Kıbrıs Cengiz Topel kimdir, nasıl öldü? Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel hakkında..

Yüzbaşı Cengiz Topel, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin sezon finaline damga vurdu. Cengiz Topel'in tarihte kim olduğu ve nasıl öldüğü merak edildi. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs Cengiz Topel tarihte kimdir?

Kıbrıs Türk halkının 1960'lı yıllarda yaşadığı baskı ve zulme karşı ortaya koyduğu varoluş mücadelesini konu edinen Bir Zamanlar Kıbrıs, dün akşam sezon finali bölümüyle TRT 1 ekranlarına geldi.

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin sezon finaline, Yüzbaşı Cengiz Topel damga vurdu.

İzleyiciler, Cengiz Topel'in tarihte kim olduğunu ve nasıl öldüğünü araştırmaya başladı. Öte yandan Cengiz Topel'i canlandıran Kemal Uçar'ın hayatı da merak konusu oldu.

Peki Bir Zamanlar Kıbrıs Cengiz Topel tarihte kimdir, nasıl öldü? İşte Cengiz Topel'e hayat veren Kemal Uçar'ın biyografisi..

YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Trabzonlu Tütün eksperi Hakkı Topel ile Mebuse Topel'in oğlu Cengiz Topel, 2 Eylül 1934 tarihinde babasının görev yaptığı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya gelmiştir.

İlkokula Bandırma'da başlayan ve Gönen'de devam eden Topel, babasının yaşamını yitirmesinden sonra ailesiyle İstanbul'un Kadıköy ilçesine yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Kadıköy Yel Değirmeni Okulu'nda tamamlayan Topel, lise öğrenimine Haydarpaşa Lisesi'nde başlamıştır. Daha sonra Kuleli Askeri Lisesi'ne devam etmiş ve 1953 yılında mezun olmuştur.

1955'te Kara Harp Okulu''nu bitirerek asteğmen olarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmıştır. Küçük yaşlardan beri havacılığa olan merakı sonucu hava sınıfına giren ve pilotaj eğitimi için Kanada'ya gönderilen Topel, buradaki eğitimini başarıyla tamamlayarak 1957'de yurda dönmüş ve Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında göreve başlamıştır. Topel, 1961'de Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü'ne atandı ve 1963'te yüzbaşılığa terfi etmiştir.

5 Ağustos 1964’te Erenköy ve Mansur bölgelerine denizden hücumbotları, karadan ise tanklarla takviyeli piyade birlikleriyle ani bir saldırıya geçen Rumlar, Türk kasabaları ve sahildeki Türk balıkçı teknelerine ateş açmıştır.

Ada'daki Birleşmiş Milletler Gücü'nün bu katliama sessiz kalması üzerine Türkiye'den ilk yardım 7 Ağustos'ta 4 uçak ile yapılmıştır. Rum kesiminin Kıbrıs'taki Türklere karşı işlediği suçlarda caydırıcı etki amacıyla Türk jetlerinin Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşu yapmasına karar verilmesinin ardından Pilot Yüzbaşı Topel, 8 Ağustos 1964'te Eskişehir'den Kıbrıs'a, dörtlü kol komutanı olarak gönderilmiştir.

Hücumbotlara yönelik ikinci hücum kolundaki dört jette, Yüzbaşı Cengiz Topel, Üsteğmen İzzet Öztarhan, Yüzbaşı Mehmet Konedralı ve Üsteğmen Ethem Sancar bulunuyordu ve komuta, Yüzbaşı Topel'deydi.

Topel'in F100F jeti, ikinci dalışına hazırlanırken yerden isabet alarak düşürülmüştür. Paraşütle atlamak zorunda kalan Topel; Lefke, Gaziveren, Elye ve Çamlıköy Türk yerleşim birimleri arasında bulunan Peristeronori isimli Rum köyü yakınlarında bir asfalt yola inmiş ancak olay yerine gelen 3 Rum askerince esir alınmıştır.

Esir düşen Topel'in başına gelenler konusunda birtakım rivayetler olsa da kendisinin, uluslararası savaş hukukunun esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak yapılan işkenceler sonucu öldürüldüğü belirtilmektedir.

Rum kesimi ise Topel'in yaralı olarak yakalandığını ve hastanede tedavi altına alındıktan sonra öldüğünü savunmuştur. Aynı zamanda Kıbrıs'taki ilk Türk hava harp şehidi de olan Cengiz Topel'in naaşı, Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu 12 Ağustos 1964'te Rumlardan alınmıştır.

Topel ile komutasındaki askerler arasında bilinen son telsiz konuşmaları şöyleydi:

"- Cengiz Yüzbaşım, uçağından dumanlar yükseliyor, atla. (Ütğm. Öztarhan)

- Yüzbaşım, Cayır cayır yanıyorsun, atla. (Ütğm. Öztarhan)

- Tamam, atladı. (Yüzbaşı Konedralı)

- Paraşütü açıldı. (Ütğm. Öztarhan)"

Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in naaşı; Kıbrıs, Adana, Ankara ve İstanbul'da yapılan törenlerin ardından 14 Ağustos 1964'te Edirnekapı'daki Sakızağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verilmiştir.

Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi olan ve kahramanlığıyla anılan Cengiz Topel'in adı, bugün Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki yüzlerce park, cadde ve sokakta yaşatılmaktadır. KKTC'de adına anıt dikilen ve müze açılan Topel'in ismi, bir köye ve hastaneye de verilmiştir.

KEMAL UÇAR KİMDİR?

29 Mart 1985 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Kemal Uçar, Amerikan Edebiyatı mezunudur. ''Ezel'' dizisinde Ezel'in kardeşi olarak oynayan Uçar, ''Sen de Gitme'' adlı bir dizide rol almıştır.

Ayrıca ''Yamak Ahmet'' adlı dizide aynı adı taşıyan başrole hayat veren Uçar, ''Yedi Güzel Adam'' adlı dizide Nuri Pakdil karakterini canlandırmıştır. ''Tut Sözünü'' filminin senaryosunu yazmış ve kendi de bu filmde rol almıştır. Atv'de yayımlanan ''Gençliğim Eyvah'' dizisinde yer almıştır.

Son olarak ise TRT 1’de 2017 yılında yayımlanmaya başlayan ''Payitaht: Abdülhamid'' dizisinde Şehzade Ahmet Nuri Efendi karakterini canlandırmıştır.