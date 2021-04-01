Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi İnci kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Pelin Karahan, TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ta sakız fabrikası Kemal Dereli'nin eşi İnci rolüne hayat verecek. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs İnci kimdir?

Tarih temalı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20.00'da seyircilerle buluşuyor.

Senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde, Türklerin adada yaşadığı baskı ve zorlukların yanı sıra evini terk etmek zorunda kalan kişilerin hikayesi de ele alınıyor.

Dizide, sakız fabrikası sahibi olan Kemal Dereli ve ailesi, bu olaylardan en çok etkilenen kişiler arasında yer alıyor. Kemal Dereli karakterinin eşi rolünü ise Pelin Karahan üstleniyor.

Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi İnci kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, İnci karakteri ve Pelin Karahan hakkında bilgiler..

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ İNCİ KİMDİR?

Kemal Dereli'nin (Ahmet Kural) eşi, iki kız çocuğu annesi olan İnci, dizide adanın varoluş mücadelesinde savaşan güçlü kadının sembolü haline gelecek.

İnci karakterini canlandırdığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Pelin Karahan sözlerine şöyle devam etti:

"Benim canlandırdığım İnci karakteri, o zamanki mücadelenin içinde olan birçok aileden, birçok kadından bir tanesi aslında. Kendi halinde, görmüş geçirmiş, okumuş, adanın belirli ailelerden biri. Kemal'le evli ve iki tane çocuğu var. Güzel mutlu bir yuvaları var. Aslında her şey keyifli ve güzel başlıyor ancak Kanlı Noel dediğimiz gece ve sonrasındaki yıllarda yaşanan olaylar aileyi dağıtıyor ve paramparça ediyor. Burada İnci'nin duruşu benim için çok önemli. Milletine, devletine faydalı olmaya çalışacak. Ben İnci'ye hayat verdiğim için çok mutluyum. Bütün bu olayların gerçek olduğunu, yaşanmış olduğunu da bilmek, oynarken çok başka bir his uyandırıyor bende. O yüzden seyircinin de çok seveceğini, beğeneceğini düşünüyorum."





PELİN KARAHAN KİMDİR?

6 Ekim 1984 tarihinde dünyaya gelen Türk sunucu ve oyuncu Pelin Karahan'ın asıl adı Vildan Pelin Karahan Güntay'dır. İlkokulda Arı Koleji'ne gitmiş ve ortaokuluAnkara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır.

Aynı sene Polis Koleji'ni kazanan Pelin Karahan, daha sonra Polis Koleji'ni bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'ne devam etmiş ve başarıyla mezun olmuştur. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme bölümünde tamamlayan Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere katılım göstermiştir.

İstanbul'a çalışmak için gelen Karahan, ek iş bulmak amacıyla Erberk Ajans'a kaydolmuş ve bu ajans aracılığı ile Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekmiştir.

Reklam filmlerinde yer aldıktan sonra ''Kavak Yelleri'' dizisinin seçmelerine katılan Pelin Karahan, Aslı rolüne seçilmiştir. Dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurmuş ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi yaşatmıştır.

Dizinin çekimleri sırasında reklamların devamı da gelmiştir. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana gibi reklam filmlerinde de oynamıştır.

Aynı süreçte ''Muhteşem Yüzyıl'' adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandıran Pelin Karahan, şu anda ''Bir Zamanlar Kıbrıs'' adlı dizide rol almaktadır.

Ekim 2011 tarihinde Barselona'da pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile evlenen Karaha, Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşanmıştır. 24 Haziran 2014 tarihinde iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlenmiş ve bu evliliğinen iki çocuğu vardır.

PELİN KARAHAN FİLMOGRAFİ