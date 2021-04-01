Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs çekimleri nerede?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs çekimleri nerede?

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, seyirciden büyük ilgi görüyor. Detayları merak edilen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hakkında..

Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun yer alıyor.

Dizinin konusu ve oyuncuları merak konusu olurken nerede çekildiği de seyirciler tarafından araştırılıyor.

İlk bölümüyle seyircinin ilgisini çekmeyi başaran Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekildi? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine dair detaylar..

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği dizinin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başladı.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul’da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİ KONUSU

1963 senesinde adanın pastoral coğrafyasında neşeli bir hayat süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile birlikte diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülür ve zorunlu bir göçe başlamak durumunda kalır.

Ailenin başındaki Kemal Dereli ise kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelecektir.

Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir.

Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCU KADROSU

Serkan Çayoğlu: Ankaralı

Ahmet Kural: Kemal Dereli

Pelin Karahan: İnci Dereli

Gülper Özdemir: Doktor Ayşe

Tayanç Ayaydın: Samson

Devrim Saltoğlu: Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin: Derviş

Miray Akay: Pembe

Deniz Baytaş

Ahmet Sömers

Ömer Turan: Bekir

Nebil Sayın: Grivas

Emre Törün

Hakan Güner

Yunus Destebaşı: Ahmet Çavuş

Bade Arazlı