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    Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs çekimleri nerede?

    TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, seyirciden büyük ilgi görüyor. Detayları merak edilen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hakkında..
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 16:41
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    Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs çekimleri nerede?

    Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun yer alıyor.

    Dizinin konusu ve oyuncuları merak konusu olurken nerede çekildiği de seyirciler tarafından araştırılıyor.

    İlk bölümüyle seyircinin ilgisini çekmeyi başaran Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekildi? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine dair detaylar..

    BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLDİ?

    Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği dizinin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başladı.

    Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul’da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.

    Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs çekimleri nerede? #1

    BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİ KONUSU

    1963 senesinde adanın pastoral coğrafyasında neşeli bir hayat süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile birlikte diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

    Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülür ve zorunlu bir göçe başlamak durumunda kalır.

    Ailenin başındaki Kemal Dereli ise kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelecektir.

    Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir.

    Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

    Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs çekimleri nerede? #2

    BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCU KADROSU

    Serkan Çayoğlu: Ankaralı
    Ahmet Kural: Kemal Dereli
    Pelin Karahan: İnci Dereli
    Gülper Özdemir: Doktor Ayşe
    Tayanç Ayaydın: Samson
    Devrim Saltoğlu: Rauf Denktaş
    Hasan Küçükçetin: Derviş
    Miray Akay: Pembe
    Deniz Baytaş
    Ahmet Sömers
    Ömer Turan: Bekir
    Nebil Sayın: Grivas
    Emre Törün
    Hakan Güner
    Yunus Destebaşı: Ahmet Çavuş
    Bade Arazlı

    Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs çekimleri nerede? #3

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