Bir Zamanlar Kıbrıs sezon finali ne zaman? Ekranlara erken veda ediyor..

Bir Zamanlar Kıbrıs sezon finali ne zaman? Ekranlara erken veda ediyor..

TRT 1 ekranlarının kısa sürede oldukça sevilen tarih temalı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs sezon finali ne zaman?

Kıbrıs Türk halkının 1960'lı yıllarda yaşadığı baskı ve zulme karşı ortaya koyduğu varoluş mücadelesini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan ve reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Kıbrıs'ta İnci karakterine hayat veren başarılı oyuncu Pelin Karahan, dizinin yakın zamanda sezon finali yapacağını söylemişti.

Bir Zamanlar Kıbrıs'tan hayranlarını üzen bir haber geldi. Dizinin ekranlara veda edeceği tarih belli oldu.

Peki Bir Zamanlar Kıbrıs sezon finali ne zaman? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs sezon finali tarihi...

BİR ZAMANLAR KIBRIS SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Diziler, birer birer sezon finali ya da final kararı aldıklarını izleyicilere duyururken, senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde de sona gelindi.

Başrollerini, Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs, 3 Haziran Çarşamba günü yani bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geliyor. Sevilen dizinin eylül ayında ikinci sezonu ile yeniden ekranda olması bekleniyor.