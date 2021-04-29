TRT 1’de ekranlara gelen 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin oyuncu kadrosuna Demir Karahan dahil oldu. Seyirciler Demir Karahan'a dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki Demir Karahan kimdir?

90'lı yıllara damgasını vuran Deli Yürek dizisindeki 'Ağabey' rolüyle hafızalarda yer edinen Demir Karahan, Kıbrıs Türk halkının 1960'lı yıllarda yaşadığı baskı ve zulme karşı ortaya koyduğu varoluş mücadelesini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine dahil oldu.

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin seyircileri Demir Karahan hakkında araştırmalara başladı.

Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Efsane’si Demir Karahan kimdir? İşte hayatı ve biyografisi..

DEMİR KARAHAN KİMDİR?

Demir Karahan 25 Mart 1944 tarihinde Adana’da dünyaya geldi.

Avusturya Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken yönetmen ve senarist Duygu Sağıroğlu ile tanışan Karahan, öğrenimini yarıda bırakarak, 20'li yaşlarında kamera karşısına geçti. Türk - Fransız ortak yapımı bir filmde oynamak üzere Fransa'ya giderek orada 4 filmde rol aldı, yönetmen asistanlığı yaptı ve evlendi. Askerlik nedeniyle Türkiye'ye döndü.

Sinemanın krize girdiği süreçte ticaret ve çiftçilikle uğraştı ve politikayla da ilgilenerek Adana DSP İl Başkanlığı görevinde bulundu, bu arada bir de gazete çıkardı. Strazbourg Türk Filmleri Haftasında yönetmen Osman Sınav ile karşılaşmasıyla aldığı teklif üzerine yeniden bir dizi filmle sinemaya döndü.

Oyuncu Melih Görgün'ün babası olan Demir Karahan, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, sanat hayatında oyunculuk dışında "Çark" adlı bir film senaryosu yazmış (1971) ve aynı filmin yönetmenliğini de üstlenmişti.

DEMİR KARAHAN DİZİLERİ

1999 - Deli Yürek (Ağabey)

2003 - Kurtlar Vadisi (Müsteşar Yardımcısı) (Konuk Oyuncu)

2004 - Haziran Gecesi (Ural Aydın)

2005 - Emret Komutanım (Albay)

2005 - Kayıt Dışı (Uğur Mühürdar)

2006 - Arka Sokaklar (Osman) (Konuk Oyuncu)

2007 - Yaprak Dökümü (Konuk Oyuncu)

2007 - Fesupanallah (Müdür Demir)

2007 - Tutsak

2007 - Yolcu (Mehmet)

2009 - Adanalı (Komutan Atilla)

2009 - Görev Pesinde

2009 - M.A.T. (Yavuz Soysal)

2010 - Aşk Bir Hayal (Sahin Gürsoy)

2011 - Dedektif Memoli (Müdür)

2012 - Korkma (Emin Ersoy)

2013-2014 - Tatar Ramazan (Ertuğrul)

2013 - En Uzun Yüzyıl

2014 - Kardeş Payı (Konuk Oyuncu)

2015 - Milat (Murat Bey)

2018 - Can Kırıkları

2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs