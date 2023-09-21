Biran Damla Yılmaz bikinili pozlarıyla göz kamaştırdı! "Fizik kadın" Yasak Elma dizisinde Kumru karakteriyle adını milyonlara duyuran Biran Damla Yılmaz’ın tatil pozları magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncu bikinili pozlarını peş peşe sıraladı, yorumlar havada uçuştu.

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Geçtiğimiz sezon final yapan Yasak Elma ile adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Biran Damla Yılmaz, sosyal medya platformlarında güzellik ve tatil rüzgarı estiriyor.

Oyunculuğu kadar etkileyici güzelliğiyle de dikkat çeken Yılmaz, 3.5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak gündemdeki yerini koruyor.

Bikinili pozları nefes kesti

Tatil sezonunu bikinili pozlarıyla kapatan Biran Damla Yılmaz, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi.

Sosyal medya hesabında paylaştığı bu çarpıcı pozlar, binlerce beğeni ve yorum alarak geniş bir ilgi gördü.

Genç oyuncunun tatil keyfini ve doğal güzelliğini yansıtan bu pozlar, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

İşte Biran Damla Yılmaz’ın hayran bırakan cesur pozları…

28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Biran Damla Yılmaz, genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerine erken bir adım atmış ve sektörde adını duyurmayı başarmış bir yetenek olarak ön plana çıkıyor.

Oyunculuk serüvenine 2013 yılında başlayan Yılmaz, yeteneklerini geliştirmek için konservatuar eğitimi aldı.

2014 yılında Çılgın Dersane 4: Ada filmiyle sinema dünyasında kendine yer buldu. Bu projede rol alarak ilk deneyimini yaşadı. 2019 yapımı Mucize 2: Aşk filmiyle sinema kariyerindeki ilk başrolünü üstlendi. Bu filmle birlikte oyunculuğundaki potansiyeli gözler önüne serdi.

Televizyon dünyasında da başarılı projelere imza atan Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler, Canevim, ve Baraj gibi dizilerde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Bu projelerle televizyon izleyicileri tarafından tanındı.

Son olarak, 2021-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde Kumru Yıldırım karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakaladı.

Ünlü oyuncu bu akşam FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Hudutsuz Sevda dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.