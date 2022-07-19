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    'Biraz daha yukarı' Serel Yereli tişörtünü kaldırıp poz verince...

    Peş peşe pozlar yayınlayan Serel Yereli'nin son karesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 12:50
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    'Biraz daha yukarı' Serel Yereli tişörtünü kaldırıp poz verince...

    Türkiye'de oyunculuk deneyen ancak ardından İngilte'ye dönme kararı alan Serel Yereli, Instagram'da adından söz ettiriyor.

    Oyunculuğun yanı sıra sesine daha çok güvenen Yereli, müzik çalışmalarına devam ediyor.

    Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla gündeme damga vuruyor.

    Tişörtünü kaldırdı

    Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki Serel Yereli, iddialı karelerine bir yenisini ekledi.

    Pembe tişörtüyle ilginç pozlar veren Serel Yereli, yine dikkat çekmeyi başardı.

    Son karesinde tişörtünü kaldırarak poz veren Yereli, takipçileriyle de paylaştı.

    O kareyi görenler ise "Biraz daha aç", "Güzeller güzeli", "Bebek gibisin," "Değişmeyen güzellik" yorumlarında bulundu.

    Biraz daha yukarı Serel Yereli tişörtünü kaldırıp poz verince... #1

    Biraz daha yukarı Serel Yereli tişörtünü kaldırıp poz verince... #2

    Biraz daha yukarı Serel Yereli tişörtünü kaldırıp poz verince... #3


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