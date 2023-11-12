Bircan Bali'den Tayyargiller hakkında bomba iddialar! Tayyar Öz neden görevden alındı? İşte nedeni.. Ünlü fenomen Özlem Öz ile eşi Tayyar Öz, son günlerde gündemden düşmüyor. Tayyargil olarak da gündeme gelen fenomen çifte dair şimdi de Bircan Bali çok konuşulacak iddialarda bulundu.

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Lüks yaşantılarını sosyal medyada gözler önüne seren Dilan Polat ile Engin Polat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para soruşturması kapsamında tutuklandı.

Dilan Polat ve eşinin tutuklanmasının ardından bazı sosyal medya fenomenleri hakkında benzer iddialar ortaya atıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat olayının ardından gündeme gelen ve 'Tayyargil' olarak adlandırılan Özlem Öz ile Tayyar Öz çifti, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Aynı Dilan Polat ve Engin Polat gibi lüks yaşantılarını sosyal medyada takipçileri ile paylaşan Özlem Öz ile Tayyar Öz çifti eleştirilerin odağına oturdu.

YouTube programında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından açıklamalar yapan Bircan Bali, Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bircan Bali, Tayyar Öz'ün açığa alınma sebebini açıkladı. İşte Bircan Bali'nin o açıklaması;

"Bu beyefendinin branşı ortopedi. Hasta geliyor ve diyor ki 'Benim bacağımda bir sorun var, bunu halledebilir miyiz?', 'Hallederiz' diyor ve o dönem devlet hastanesinde çalışıyor Tayyar Öz. Fakat hastanın bacağını, açık bir şekilde göstererek çekim yapıyor." dedi.

Bircan Bali ayrıca "Hasta tesettürlü, hastanın rızası yok, ailesinin rızası yok. Hastanın ailesi bacağından tanıyor, 'Sen bize sormadan bu bacağı nasıl açarsın? Bir kere etik değil, kurallarla alakasız' diyor ve Tayyar Öz bu yüzden açığa alınıyor. Yalansa yalan desin, beni de dava etsin!' ifadelerine yer verdi.

Özlem Öz'ün bu iddiaların ardından Kuran'ı Kerim ile paylaşım yapmasına tepki gösteren Bircan Bali "Dini kullanmaktan bıkmadınız. Sizi kaç umre paklar biliyor musun? Birinciye gittin sen sevap işledin sanıyorsun, günaha girdin" ifadelerinde bulundu.