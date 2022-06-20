Birce Akalay bikinisini giydi, iskelede arz-ı endam etti! Dövmelerinin yerini gören...

38 yaşına giren Birce Akalay, Kuş Uçuşu'nun başarısı ve doğum gününü tatile çıkarak kutladı. Serin sulara kendisini bırak oyuncunun fiziği mest ederken, dövmeleri ise görenlerin ilgisini çekti.

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 3 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Kuş Uçuşu, rekor kırdı.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi çeken dizide Birce Akalay, Lale Kıran karakteri ile seyirci karşısına çıktı.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan ve Kuş Uçuşu ile yıldızı bir kez daha parlayan Akalay, 19 Haziran 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü kazanan oyuncu, üçüncü sınıfta bu bölümü bıraktı ve konservatuvara hazırlanmaya başladı.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nü kazanan Akalay, Yer Gök Aşk dizisinde hayat verdiği Havva karakteri ile hafızalara kazındı.

2004 yılında Miss Turkey yarışmasında 3. seçilerek Türkiye'yi Miss Europe'ta temsil eden Akalay, Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlendi.

İki evliliği boşanma ile sonuçlanan başarılı ve güzel isim; Siyah Beyaz Aşk, Babil ve Son Yaz gibi projelerde de boy gösterdi.

Şimdilerde Kuş Uçuşu dizisi ile anılan ve trendlerde yer alan Akalay, güzelliği ile sosyal medyada gündem oldu.

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atmak isteyen oyuncu, denize girerken basın mensuplarına yakalandı.

Fiziği ile dikkatleri üzerine çeken ve dün doğum gününü kutlayan Birce Akalay'ın dövmeleri olay oldu.

Birce Akalay'ın ilgi çeken dövmeleri

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Birce Akalay, önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. Sezonu açan ünlü oyuncu, Bitez'de objektiflere yansıdı.

38 yaşındaki Akalay, iskelede arkadaşlarıyla birlikte koyu bir sohbete daldı. Kısa bir süre sonra sıcak havadan bunalan Birce Akalay, iskelenin merdivenlerine doğru yürüdü. Akalay, ardından kendisini Bodrum'un serin sularına bırakarak, tatilin tadını çıkardı.

Uzun süre denizde vakit geçirmeyi tercih eden Birce Akalay, günün sonunda ise konakladığı otele geri döndü.Ünlü oyuncunun dövmeleri de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.